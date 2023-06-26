التنمية الاجتماعية تفتتح غرفتي مراقبة على دور الرعاية

وطنا اليوم:قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، الاثنين، إنه سيتم افتتاح غرفتي مراقبة مركزيتين للرقابة على دور الرعاية، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي.

وأضافت بني مصطفى أن الوزارة تعكف على التأكد من أن الخدمات الاجتماعية التي تقدم في الدور الإيوائية ودور الحماية والرعاية تصل إلى أفضل المستويات.

وأشارت إلى أن العمل في غرفتي مراقبة دور الرعاية سيكون على مدار الساعة.

وأوضحت أن المرحلة الأولى من تفعيل غرف المراقبة تشمل دور الرعاية الحكومية ونتطلع لتشمل الجهات الخاصة مستقبلا.

ولفتت إلى وجود 23 مركز ودار إيوائي حكوميا، تحتوي على أكثر من 1430 كاميرا، سيتم ربطها مع مركز الوزارة وسيكون هناك كادر متخصص، بحيث يكون هناك إناث في غرف مراقبة الإناث وذكور في غرفة مراقبة الذكور وسيعملون على مدار 24 ساعة.

وأضافت أن الوزارة ستكون قادرة على الرقابة من المركز عبر الكاميرات، إضافة إلى خاصية التسجيل.

وبينت أنه سيكون في المرحلة الأولى ربط تجريبي، وذلك من خلال وجود 10 أشخاص يتناوبون في هذه المرحلة في الغرفتين