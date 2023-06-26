الأمن العام: خطة مرورية محكمة خلال عطلة العيد

وطنا اليوم:وضعت الإدارات المرورية خطة مرورية محكمة للتعامل مع حركة السير خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت اليوم الإثنين، أنه سيكون هناك انتشار مكثف للإدارات المرورية على الطرق كافة التي ستشهد حركة نشطة، لمنع الوقوف المزدوج والعشوائي المسبب الرئيسي للازدحامات المرورية خاصة عند الأسواق، بالإضافة إلى تقديم المساعدات لطالبيها، وفق إذاعة الأمن العام.

وشددت على ضرورة الابتعاد عن الاصطفاف المزدوج والوقوف العشوائي في الأسواق وعند مواقع بيع الأضاحي وتحميل وتنزيل الركاب على أحد مسارب الطريق، كونها من أبرز مسببات الازدحامات المرورية.

ودعت الإدارات المرورية؛ المواطنين جميعاً الالتزام بقوانين السير