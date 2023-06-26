مهيدات يرعى مؤتمر المكملات الغذائية وصحة المستهلك بحضور باحثين وخبراء

وطنا اليوم:رعى مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار مهيدات المؤتمر العلمي الأول “المكملات الغذائية وصحة المستهلك ” الذي أقيم امس الاحد في فندق موفنبيك عمان ، بالتعاون ما بين الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وجمعية اخصائيي التغذية العلاجية الأردنية ، بحضور نخبة من الاكاديميين والخبراء في مجال صحة وسلامة الغذاء .

وفي كلمته التي افتتح بها المؤتمر قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ان المؤسسة هي الداعم لتطوير وتحفيز قطاع صناعة المكملات الغذائية الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات وفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمامها فضلا عن دعم حصول المكملات الغذائية الأردنية على شهادات اعتماد دولية لتكون معتمدة خارج الأردن .

ولفت مهيدات إلى أن المؤسسة استحدثت مطلع عام 2020 أسس خاصة بتسجيل المستحضرات والمكملات الغذائية حيث كانت متطلبات وأسس تسجيل واعتماد المصانع مكملات الغذائية مشابهة لمتطلبات مصانع الأدوية .

وأضاف مهيدات أن المؤسسة أعادت النظر في عدد بدائل المكمل الغذائي من النوع نفسه بحيث لا يتجاوز عددها 10 بدائل الأمر الذي يسهم في تشجيع تصنيع أصناف جديدة من المكملات الغذائية ورصد مخزونها المتوفر في السوق المحلي ومراقبتها وتتبعها وتعزيز الشراكة مع المستثمرين في هذا القطاع .

وأكد مهيدات على أن الأردن يحظى -بحمد الله- بأمن واستقرار وقيادة حكيمة كعوامل جاذبة لتشجع الاستثمار ورفد عجلة الاقتصاد الوطني حيث يشكل المؤتمر دليلا واضحا على وجود العديد من المشاريع الاستثمارية في قطاع المكملات الغذائية فيما لم يكن لدينا سابقا مصانع لتصنيع هذه المواد وكانت تستورد بشكل مكلف، لافتا إلى أنه عام 2020 شُكلت لجنة بتوجيهات ملكية سامية لتعزيز الصناعة الدوائية الأردنية برئاسته كانت معنية بعدة محاور : تصنيع المعقمات وتم استحداث 56 مصنع معقمات ، تصنيع الكمامات وتم استحداث 51 مصنعا، تصنيع المكملات الغذائية وكان هناك زيادة واضحة في عدد المصانع المعنية في تصنيع المكملات الغذائية ، إضافة إلى محور تعزيز صناعة مواد لتجميل .

وأعلن مهيدات خلال المؤتمر عن تخصيص اسبوع ما بعد إجازة عطلة عيد الأضحى المبارك كأسبوع مفتوح لاستقبال أصحاب مستودعات ومصانع المكملات في مكتبه للوقوف على أي معيقات قد تواجههم واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بالتعامل معها

بدورقال الأستاذ الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك يطيب لي في هذا اليوم المبارك ان نلتقي مجددا في مؤتمر المكملات الغذائية وحماية المستهلك ، بهدف تسليط الضوء على قضية هامة ذات بعد صحي استهلاكي الا وهي المكملات الغذائية وحماية المستهلك.

وأضاف عبيدات لقد دأبت الجمعية وعبر مسيرتها الخيرة لما يزيد عن ثلاثين عاما على البحث في مختلف القضايا الوطنية ذات البعد الاستهلاكي ، ولعل المكملات الغذائية التي تعد اليوم جزءً من الاغذية المحضرة التي يتعامل معها المستهلك يوميا ، اذ ينظر الى المكملات على انها احدى الجوانب الحضارية التي طرأت على غذاء الاردنيين في العشرين سنة الماضية.

ولعل لكل عصر ادواته التي تنعكس على السلوك الغذائي لدى المستهلك ، وهي الادوات الخاضعة للتحديث والتطوير ، ولعل المكملات الغذائية احدى ادوات التطور التي ساهمت بتغيير النمط الاستهلاكي للأغذية باتجاه ايجابي ساهم في تزويد المستهلك بالعناصر اللازمة من الفيتامينات لديمومة الحياة وتطورها .سيطرح اليوم عدد من اوراق العمل الهامة التي من شأنها تعزيز الثقة بين المستهلك والمنتج وبمشاركة عشرات الخبراء والمختصين بهدف مناقشة اهمية المكملات الغذائية باسلوب علمي هادف الى وضع النقاط على الحروف ،والخروج بتوصيات هامة ستكون المرجع العلمي لدى الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ، مثلما سيتم تعميمها على الجمعيات الأعضاء للاتحاد العربي للمستهلك الذي يتخذ من عمان مقرا له