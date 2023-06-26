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خبير عسكري: محاولات تهريب المخدرات إلى الأردن تضاعف بعد الأزمة السورية

منذ ساعة واحدة
A picture taken during a tour origanized by the Jordanian Army shows soldiers patrolling along the border with Syria to prevent trafficking, on February 17, 2022. - Drug trafficking from Syria into Jordan is becoming "organised" with smugglers stepping up operations and using sophisticated equipment including drones, Jordan's army said, warning of a shoot-to-kill policy. Since the beginning of this year, Jordan's army has killed 30 smugglers and foiled attempts to smuggle into the kingdom from Syria 16 million Captagon pills -- more than they seized in the whole of 2021 -- the military said. (Photo by Khalil MAZRAAWI / AFP) (Photo by KHALIL MAZRAAWI/afp/AFP via Getty Images)

وطنا اليوم:قال الخبير العسكري والاستراتيجي جلال العبادي إن المخدرات مشكلة عالمية تهدد الشباب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأردن.
وأضاف العبادي الاثنين، أن تهريب المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية ليس بالقضية الجديدة، وتضاعف بعد الأزمة السورية في عام 2011.
وأشار إلى أنه تم تسجيل حوالي 15 ألف قضية متعلقة بالمخدرات خلال العامين الماضيين، تورط فيها نحو 20 ألف شخص.
وبين العبادي أن قضايا المخدرات تزداد رغم جميع الإجراءات والقيود التي تضعها الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، على الأفراد الذين يتعاملون مع المواد المخدرة أو يتاجرون بها، مؤكدا استمرار الأردن في محاربة آفة المخدرات.
واعتبر أن انتشار الجريمة يزداد بشكل واضح، والتي تعود معظم أسبابها إلى المخدرات.
وأشار العبادي إلى أن عمليات التهريب كانت تتم بشكل عادي باستخدام السيارات والآليات والأفراد، لكنها انتقلت الآن إلى استخدام التكنولوجيا بشكل أكبر واستخدام الطائرات المسيرة


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