خبير عسكري: محاولات تهريب المخدرات إلى الأردن تضاعف بعد الأزمة السورية

وطنا اليوم:قال الخبير العسكري والاستراتيجي جلال العبادي إن المخدرات مشكلة عالمية تهدد الشباب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأردن.

وأضاف العبادي الاثنين، أن تهريب المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية ليس بالقضية الجديدة، وتضاعف بعد الأزمة السورية في عام 2011.

وأشار إلى أنه تم تسجيل حوالي 15 ألف قضية متعلقة بالمخدرات خلال العامين الماضيين، تورط فيها نحو 20 ألف شخص.

وبين العبادي أن قضايا المخدرات تزداد رغم جميع الإجراءات والقيود التي تضعها الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، على الأفراد الذين يتعاملون مع المواد المخدرة أو يتاجرون بها، مؤكدا استمرار الأردن في محاربة آفة المخدرات.

واعتبر أن انتشار الجريمة يزداد بشكل واضح، والتي تعود معظم أسبابها إلى المخدرات.

وأشار العبادي إلى أن عمليات التهريب كانت تتم بشكل عادي باستخدام السيارات والآليات والأفراد، لكنها انتقلت الآن إلى استخدام التكنولوجيا بشكل أكبر واستخدام الطائرات المسيرة