جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين عضو هيئة تدريس في كلية الأعمال

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين عضو هيئة تدريس في كلية الأعمال

للعام الجامعي 2023/2024

شروط التقدم للوظيفة:

•أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

•أن لا يقل تقدير المتقدم في مرحلة البكالوريوس عن جيد، وفي مرحلة الماجستير والدكتوراه عن جيد جدًا.

•أن يكون المتقدّم حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة تُدرّس باللغة الإنجليزية.

الأوراق الثبوتية المطلوبة:

•السيرة العلمية والعملية مرفقة بشهادات الخبرة.

•الوثائق الشخصية (صورة شخصية/هوية أحوال مدنية/دفتر العائلة).

•الشهادات العلمية (الثانوية العامة/البكالوريوس/الماجستير/الدكتوراه).

•شهادة المعادلة الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.

•الصفحة الأولى للبحوث المنشورة في مجال التكنولوجيا المالية.

تُقدّم الطلبات الكترونيًا إلى دائرة شؤون أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة فيلادلفيا اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان ولمدة اسبوعين من تاريخه، عن طريق الموقع الإلكتروني للجامعة: www.philadelphia.edu.jo/job_application. للاستفسار هاتف: 4799000/06 فرعي (2392