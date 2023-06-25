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إدراج تسكين مؤهل صيدلة جامعة فيلادلفيا في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات

منذ ساعة واحدة
إدراج تسكين مؤهل صيدلة جامعة فيلادلفيا في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات

وطنا اليوم:قرر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها تسكين برنامج مؤهل الصيدلة في الإطار الوطني للمؤهلات.
ويعد الإنجاز ثمرة عمل جماعي للهيئة التدريسية والإدارية، وهو جزء من الخطة التنفيذية للحصول على الاعتمادات الوطنية والعالمية والمحافظة على جودة نتاجاتها، وتحقيقاً لرؤية ورسالة الكلية والتي تتضمن إعداد كوادر متميزة ذات كفاءة عالية من حملة درجة البكالوريوس والدراسات العليا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وتعتبر كلية الصيدلة في جامعة فيلادلفيا الأولى بالحصول على التسكين وفق الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة الأردنية الهاشمية على مستوى الجامعات الخاصة.
ويتضمن الإطار الوطني للمؤهلات (10) مستويات يتم التركيز في كل واحدة منها على المهارات والمعرفة والكفايات لضمان جودة نتاجات التعليم. .
ويعمل الإطار الوطني على تنظيم المؤهلات الصادرة عن مؤسسات التعليم والتدريب المتنوعة في الأردن وضمان توافق نتاجات التعليم في المؤسسات التعليمية وتحديد واضح لمستويات المؤهلات.
من جهته أعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح عن شكره وتقديره للكلية وكافة العاملين في الجامعة على هذا الإنجاز موجها الكليات كافة بالسعي للحصول على التسكين وفق الإطار الوطني للمؤهلات.

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