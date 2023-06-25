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يوم عرفة .. عطلة رسمية لتلفريك عجلون

منذ 3 ثواني
يوم عرفة .. عطلة رسمية لتلفريك عجلون

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس ادارة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والتنموية الدكتور خلف هميسات ان يوم الثلاثاء الموافق ٢٧\٦\٢٠٢٣ (يوم عرفة) سيكون يوم عطلة استثنائية لتلفريك عجلون.
وبين هميسات عبر إذاعة الامن العام ان تلفريك عجلون سيعاود إستقبال الزوار اعتبارا من أول ايام العيد كالمعتاد في تمام الساعة 11 صباحاً


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