العجارمة : اختيار مراقبي التوجيهي ليست من باب التنفيعات

وطنا اليوم:ثمن رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، الدكتور طالب الصرايرة، الجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم لانجاح امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة(التوجيهي).

ودعا، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة اليوم الاحد، لمناقشة ملف موضوع امتحان (التوجيهي )، حضر جانبا منه رئيس مجلس النواب بالانابة الدكتور احمد الخلايلة، لزيادة الرسائل الموجهة للطلبة والاهالي من خلال وسائل الاعلام المختلفة للتوعية بالتعليمات والعقوبات لغير الملتزمين.

وقدم، بحضور امين عام الوزارة للشؤون التعليمية نواف العجارمة، ومدير عام الامتحانات في الوزارة احمد كنانة، شكره وتقديره للاجهزة الامنية المختلفة على جهودها لانجاح امتحان الثانوية العامة.

كما دعا الصرايرة الى ضرورة زيادة حملات التوعية لدراسة المسارات المهنية.

من جهتهم، اشاد النواب : عطا ابداح ، هايل عياش ، فايزة عضيبات ،ناجح العدوان ، بالجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم لانجاح عملية تقديم امتحان الثانوية العامة.

ودعوا إلى تشديد الحملات الاعلامية للتوعية بالتعليمات والعقوبات للمتقدمين لامتحان ” التوجيهي”.

من جانبه، قال العجارمة : ان عدد المتقدمين لامتحان ( التوجيهي ) للدورة الحالية بلغ 189 الف طالب وطالبة.

وأكد ان الوزارة لن تسمح بأي مخالفة اثناء تأدية الامتحانات ، وستطبق التعليمات والقوانين لمن يرتكب اي مخالفة.

ولفت العجارمة الى ان عملية تصحيح أوراق الامتحانات ستتم عبر طريقتين، هما: الماسح الضوئي والطريقة التقليدية.

واوضح انه سيتم السماح للطلبة باستخدام الآلة الحاسبة، الا انه دعا الطلبة لعدم اضاعة وقتهم باستخدامها.

واشار العجارمة الى ان الوزارة ستوفر القرطاسية التي يحتاجها الطالب ( اقلام ، مبراة ، ممحاة ، الة حاسبة).

وفيما دعا الطلبة للالتزام بموعد حضور الامتحان والالتزام بوقت الحضور، شدد على انه لن يسمح للطلبة بالدخول لقاعات الامتحان بعد بدء وقت الامتحان.

وقال العجارمة إن بطاقة رقم الجلوس تتضمن جميع التعليمات المتعلقة بامتحان الثانوية العامة.

وردا على التساؤلات حول منع بعض المعلمين من حق المراقبة في امتحان (التوجيهي)، بين العجارمة ان اختيار المراقبين ليست من باب التنفيعات، انما لانجاح الامتحان.

وحول تطوير ملف امتحان الثانوية العامة، قال العجارمة، إن عملية التطوير ستبدأ بداية العام 2026/2025 ، حيث سيتقدم الطالب في صف الاول الثانوي لجميع المواد من خلال النجاح في اربعة مواد وهي تاريخ الاردن ، اللغة العربية ، اللغة الانجليزية ، التربية الاسلامية لغايات التقدم لامتحان الثانوية العامة.

وأضاف انه سيكون هناك حقول لدراسة الثانوية العامة يختار احدها الطلبة ( هندسي، طبي ، لغات ، قانوني ، انسانيات ) يختار الطالب المسار الذي يرغب بدراسته ، اذ يتم خلالها دراسة المواد التخصص والتقدم فيها لامتحان الثانوية العامة في احد الحقول سابقة الذكر .

وبشأن جدوى الفاقد التعليمي، قال العجارمة انه برنامج علاجي يضمن اتقان الطلبة للنتاجات المهمة ( المهارات ونتاجات التعلم) التي تؤهل الطالب للانتقال من صف الى آخر