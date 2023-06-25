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رئيس “الأردنية” في حديث خاص لصحيفة “il Quotidiano del Sud” الإيطالية: رأس المال الفكري من أهم عوامل التأثير على النمو الاقتصادي

منذ ساعتين
رئيس “الأردنية” في حديث خاص لصحيفة “il Quotidiano del Sud” الإيطالية: رأس المال الفكري من أهم عوامل التأثير على النمو الاقتصادي

وطنا اليوم:قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، في حديث خاص لصحيفة “il Quotidiano del Sud” الإيطالية، إن العامل البشري ورأس المال الفكري من أهم عوامل التأثير على النمو الاقتصادي.

وجاء حديث العبيدات في إطار مشاركته في مهرجان الاقتصاد اليورو-متوسطي بشهر آذار الماضي بمدينة نابولي الايطالية، ونظرا لأهميته قامت الصحيفة بنشر مداخلته في عددها الخاص الصادر في 21 حزيران الحالي.

وأضاف أن البلدان النامية يجب أن تفعل كل ما في وسعها لرفع السوية الاقتصادية من خلال تعظيم جودة المورد البشري، والمضي قدما في البحث العلمي من خلال تمتين وتوطيد أواصر العلاقة بين الأكاديميا والصناعة وتجسير الهوة بينهما.

وأشار عبيدات في الحديث الصحفي إلى أن البلدان النامية ودول حوض المتوسط يجب أن تكون جاهزة ومستعدة لأي تغيرات اقتصادية أو اجتماعية تطرأ على البيئتين الأكاديمية والصناعية، وأن تتعامل معها بشكل أكثر مرونة وذكاء.

وعرض عبيدات وفقا للصحيفة لمساعي الجامعة في مختلف الصعد لتمكين البحث العلمي وربطه بالمجتمع الصناعي، لافتًا إلى أن الجامعة ضمت عددًا كبيرًا من خبراء الصناعة لبرامجها العلمية، ومخلتف مجالس الحاكمية فيها، سعيًا إلى الإسهام الفعلي في تنمية المجتمع.

وفي سياق ذلك أطلق منظمو مهرجان الاقتصاد اليورو-متوسطي في إيطاليا حملة تحضير النسخة الثانية في ربيع ٢٠٢٤، ستحل فيه الجامعة الاردنية مرجعا رئيسيا لمنطقة الشرق الاوسط.

وتاليًا النص الكامل المنشورفي صحيفة “il Quotidiano” الإيطالية، والتي تعد أهم صحيفة في جنوب ايطاليا:

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