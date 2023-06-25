مهيدات: إعادة النظر بالبدائل المتعلقة بالمكملات الغذائية

وطنا اليوم:قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، إن تحقيق المعايير الدولية في صناعات المكملات الغذائية أردنية الصنع يعزز المنتج الأردني خارجيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي الأول، والذي عقد الأحد في عمان، تحت عنوان “المكملات الغذائية وصحة المستهلك”، حيث أضاف مهيدات أن صناعة المكملات الغذائية في الأردن أصبح يوفر مادياً على المواطن وخزينة الدولة، مبيناً أنه تم إعادة النظر بالبدائل المتعلقة بالمكملات الغذائية بأن لا يوجد أكثر من عشر بدائل للصنف الواحد.