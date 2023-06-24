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لبيب قمحاوي: مضامين لقاء الرئيس كارثية نظرا لما يمثله موقع رئيس الوزراء  

منذ 3 ثواني
لبيب قمحاوي: مضامين لقاء الرئيس كارثية نظرا لما يمثله موقع رئيس الوزراء  

 

 

وطنا اليوم – قال الاكاديمي والسياسي البارز الدكتور لبيب قمحاوي تعليقا على  حديث رئيس الوزراء بشر الخصاونة بانه ينطلي على  استهانة بذكاء الشعب الاردني او استهتار بقدراتهم على التمييز وقراءة النصوص وما بين السطور  ، وفي كلتا الحالتين فان مضامين اللقاء  كارثية نظرا لما يمثله موقع رئيس الوزراء  .
واضاف قمحاوي ان  الرئيس الخصاونة  لم يكن موفقا في تصريحاته وفشل في اعطاء درس بالديمقراطية السياسية ، مبينا ان الحكومة يجب ان تكون قدوة في العمل حتى تترك الاثر اللازم على الشباب والمجتمع ..
وختم قمحاوي مداخلته بالقول : الديمقراطية لا تعني عن طريق فرض تشريعات ( وهنا تحدث عن قانوني الاحزاب والانتخاب تحديدا ) من قمة الهرم ، وانما الاصل ان تكون نتيجة حراك وصيغ توافقت عليها القوى الفاعلة في المجتمع ، بمعنى ان مصدرها يجب ان يكون شعبيا من القاعدة وليس من رأس الهرم .. منهيا مداخلته بالقول :   على الرئيس ان يكون اكثر معرفة بهذا .

 


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