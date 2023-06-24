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الساكت: الثقة بالحكومات تستعاد عندما يشعر المواطن بجديتها في تنفيذ ما تقوله

منذ 3 ثواني
الساكت: الثقة بالحكومات تستعاد عندما يشعر المواطن بجديتها في تنفيذ ما تقوله

وطنا اليوم – قال عضو غرفة صناعة عمّان، والكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت، السبت، إن الثقة في الحكومات، تستعاد إذا شعر المواطن بجدية الحكومة.

وأضاف الساكت، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن الثقة في الحكومات تستعاد فقط، عندما يشعر المواطن أنها جادة في معالجة فقره وتعطله عن العمل.

وأوضح أنها تستعاد أيضا إذا شعر المواطن بجدية الحكومة في‏ تنفيذ ما تقوله على أرض الواقع، إضافة إلى عدالتها في تطبيق القانون.

واستدرك الساكت، أنه عدا ذلك، فإن الانتماء إلى الوطن سيبقى شعارات، وستبقى الثقة في تراجع.


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