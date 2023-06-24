الأمن العام يضاعف جهوده على المراكز الحدودية وتعاون وتنسيق مع كافة المؤسسات الوطنية لتسهيل مرور المسافرين

– عودة حركة المسافرين إلى الوضع الطبيعي بعد حركة خلال نهاية الاسبوع تزامنت مع بدء العطل المدرسية والأعياد

– (19) ألف مركبة دخلت الأردن عبر حدود العمري خلال الإسبوع الماضي بالإضافة لـ 11 ألف مركبة خلال الـ48 ساعة الماضية

– (44) ألف مسافر عبر حدود العمري باتجاه الأراضي الأردنية خلال الـ48 ساعة الماضية بإجراءات زمنية قياسية

– إجراءات عبور الأشقاء العرب المسافرين عبر حدود العمري والأردن باتجاه بلدانهم ساهمت بكثافة في تدفق المسافرين

وطنا اليوم – أكد العقيد سامر نصراوين مدير حدود العمري أن مديرية الأمن العام ضاعفت من جهود منتسبيها ، وعملهم على المراكز الحدودية لتسهيل مرور المسافرين، تنفيذاً لتوجيهات مدير الأمن العام في زيارته الأخيرة لإدارة الإقامة والحدود.

وقال العقيد نصراوين خلال حديثه عبر إذاعة الأمن العام إن تعاوناً وتنسيقاً كبيرين مع كافة المؤسسات الوطنية سهّل من العمل على المراكز والمعابر الحدودية، من خلال سلسلة اجتماعات مع مختلف المعنيين سبقت قدوم المغتربين والزوّار الى المملكة.

وأضاف نصراوين أن إجراءات دخول المسافرين للأراضي الأردنية من خلال كافة المعابر الحدودية تجري اليوم بسلاسة وعادت الى وضعها الطبيعي ، بعد الكثافة التي سبّبها عودة المسافرين على دفعات كبيرة نهاية الأسبوع لقضاء إجازة العيد.

وأشار نصراوين أن 19 ألف مركبة دخلت الأردن عبر حدود العمري خلال الإسبوع الماضي بالإضافة ل 11 الف مركبة خلال ال48 ساعة الماضية.

وأن ما يقارب 44 ألف مسافرين عبر حدود العمري باتجاه الأراضي الأردنية خلال ال48 ساعة الماضية بإجراءات زمنية قياسية.

وبيّن أن المسافرين كانوا من الأردنيين المغتربين، ومن الأشقاء العرب العائدين لبلادهم، إضافة لزوار المملكة بقصد السياحة والاستجمام، مشيراً إلى عودة حركة المسافرين إلى الوضع الطبيعي بعد حركة نشطة خلال نهاية الاسبوع تزامنت مع بدء العطل المدرسية والأعياد.

ونوّه العقيد نصراوين أن اجراءات عبور الأشقاء العرب المسافرين عبر حدود العمري باتجاه بلادهم بحاجة الى إجراءات إضافية قد تؤدي الى كثافة بعض الممرات ، لافتاً أنه قد تم مضاعفة أعداد المرتبات العاملين على المعبر وعلى مدار الساعة بالتزامن مع إدخال أحدث التقنيات وربطها مع جميع المؤسسات ذات العلاقة تسهيلاً لعودة المغتربين الأردنيين والأشقاء العرب عبر المعابر الحدودية الأردنية.