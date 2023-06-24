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الخلايله يؤكد خلال لقائه في مكة المكرمة بوزير الأوقاف الفلسطيني متانة العلاقات الثنائية بين الأردن وفلسطين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس محمود عباس

منذ 51 ثانية
الخلايله يؤكد خلال لقائه في مكة المكرمة بوزير الأوقاف الفلسطيني متانة العلاقات الثنائية بين الأردن وفلسطين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس محمود عباس

وطنا اليوم – التقى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم السبت، وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، رئيس بعثات الحج الفلسطينية، سماحة الشيخ حاتم البكري، في مقر البعثة الأردنية في مكة المكرمة.
وقال الخلايلة، خلال اللقاء الذي حضره مدير دائرة الحج والعمرة مجدي البطوش، إن بعثات الحج الأردنية جاهزة لتقديم المساعدة للحجاج الفلسطينيين، مؤكداً متانة العلاقات الثنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس محمود عباس.
وأضاف أن الأردن هو السند والعون للأشقاء في دولة فلسطين، مُستذكراً مكرمة جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه، لحجاج عرب الـ”48″ التي مكنتهم من أداء مناسك الحج والعمرة بجوازات سفر أردنية مؤقتة.
وأشار إلى التنسيق والتعاون الكامل بين بعثات الحج الأردنية وبعثات الحج الفلسطينية، لتقديم أفضل الخدمات للحجاج الأردنيين والفلسطينيين، داعياً الله العلي العظيم أن يمن على الحجاج بالمغفرة والرحمة والعودة إلى أهاليهم سالمين غانمين.
من جانبه، ثمن وزير الأوقاف الفلسطيني مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه الأشقاء في فلسطين، وأهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات، مؤكدا متانة العلاقات التاريخية بين القيادتين والشعبين الشقيقين، القائمة على أواصر الأخوة ووحدة الدم والمصير.


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