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ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا

منذ ساعة واحدة
Scenic view from viewpoint of Amman city at sunset

وطنا اليوم- ترتفع درجات الحرارة اليوم السبت، بشكل طفيف، وتكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد الأحد، حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.
وتبقى الأجواء الثلاثاء، صيفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 16، وفي مرتفعات الشراة 30 – 17، وفي مناطق البادية 37 – 21، وفي مناطق السهول 33 – 20، وفي الأغوار الشمالية 38 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 27، وفي البحر الميت 39 – 25، وفي خليج العقبة 40 – 26 درجة مئوية.
–(بترا)


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