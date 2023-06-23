الخلايلة : الشركات والوزارة لم يرتكبوا أي خطأ بأزمة الحجاج العالقين في المطار

وطنا اليوم:قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية إلى الديار المقدسة محمد الخلايلة، الجمعة، إن شركات الحج والعمرة والوزارة لم ترتكب أي خطأ في أزمة الحجاج العالقين في مطار الملكة علياء الدولي.

وأوضح الوزير ، أن الوزارة ستحقق وستتخذ الإجراء اللازم إذا علمت أن إحدى شركات الحج هي من باعت التذاكر، مضيفاً “لا توجد أي شركة حج قامت ببيع تذكرة في هذا اليوم الموافق 5 ذي الحجة”.

واشتكى حجاج منعهم السفر عبر خطوط الملكية الأردنية لأداء الحج.

وأشار الوزير إلى التواصل مع الحجاج العالقين في المطار في عمان، وأكثرهم حُجز لهم عبر الخطوط السعودية، والكثير منهم وصل إلى مطار جدة الآن، وقال إنه تواصل مع بعض الحجاج وبعضهم اشترى التذكرة من الملكية الأردنية بطريقة “الأونلاين”.

وأكد رئيس لجنة السياحة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر إياد الديك، الجمعة، أن من يتحمل مسؤولية الحجاج العالقين والأموال التي دفعوها بحال إلغاء رحلاتهم هو من أصدر التذاكر لهم، وهو يعلم أن التعليمات تخالف سفرهم.

أما الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة الملكية الأردنية سامر المجالي، أكد أن آخر يوم للسفر الخاص بالحجاج عبر الخطوط الجوية الأجنبية (غير السعودية) هو 22 حزيران، وفقا للتعليمات السعودية.

وبشأن عدد الحجاج العالقين في المطار قال المجالي: “من لديهم هذه المشكلة من 30-40 شخصا موجودين في المطار اليوم، ورحلات الملكية تعمل إلى السعودية لكن يمنع حمل أي شخص لديه تأشيرة حج”.

وبين المجالي أن التذاكر تُعاد لمن لم يستطع السفر بسبب المنع وفقا للتعليمات السعودية.

الوزير تحدث توقف نقل الحجاج عبر جميع الخطوط الدولية إلى السعودية بعد 5 ذو الحجة، وقال إن “الملكية الأردنية تبيع التذاكر كمسافر إلى المملكة العربية السعودية وليس كحاج وهنا الخلل”