الشردقة تودي بحياة الشاب محمد الدهني في إربد

وطنا اليوم:توشحت مواقع التواصل الاجتماعي بالسواد حزنا على وفاة الشاب محمد مصطفى محمد الدهني من بلدة كفرعوان في لواء الكورة بمحافظة إربد.

وبحسب نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فقد توفي الشاب الجامعي الدهني (20 عاما) إثر “شردقة”، على وقع صدمة عائلته ومحبيه.

واستذكرت عائلته وأصدقاؤه ومحبوه ، دماثة أخلاقة ومحبته للآخرين وحسن خصاله، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان