البعثة الفلسطينية تُعلن وفاة الحاج المفقود مصباح موسى

وطنا اليوم:أعلنت بعثة الحج الفلسطينية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وفاة الحاج المفقود مصباح موسى (77 عاماً).

وعثرت البعثة على الحاج في منطقة قريبة من الحرم المكي، عقب اختفائه منذ الجمعة الماضي.

وقدمت البعثة الفلسطينية واجب العزاء لذوي الفقيد، داعيةً إلى تسليم أمرهم لله لأن المؤمن عليه أن يصبر ويرضى بقضاء الله عز وجل.

وناشدت عائلة موسى في وقت سابق للعثور عليه بعد أن غادر الفندق الذي تواجد فيه فور وصوله إلى المملكة العربية السعودية