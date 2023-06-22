بدء استقبال طلبات الالتحاق ببرامج البكالوريوس بالجامعة الألمانية الأردنية للعام الجامعي المقبل

وطنا اليوم – أعلنت الجامعة الألمانية الأردنية عن بدء استقبال طلبات القبول والتسجيل للطلبة الجدد في تخصصاتها وبرامجها الأكاديمية المطروحة على الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي المقبل 2023/2024 وعددها عشرون تخصصا تحوي برامج ومسارات أكاديمية جديدة تطرح لأول مرة على مستوى المنطقة.

وفي بيان صحفي صادر عن الجامعة فإنه يسمح بتقديم الطلبات للطلبة الناجحين في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها أو الطلبة المتوقع نجاحهم قبل بدء العام الدراسي الجديد من حملة الشهادات الأجنبية.

وأشار البيان الى أن التخصصات المطروحة تشمل في كلية العلوم التقنية التطبيقة، هندسة الميكاترونكس بمساريها الذكاء الاصطناعي التطبيقي والربوتات والأنظمة الذاتية، والهندسة الصناعية، وهندسة الميكانيك والصيانة بالمسار العام ومسار المركبات ووسائل النقل الكهربائية، وفي كلية العلوم الطبية التطبيقية، الهندسة الصيدلانية والكيميائية، والهندسة الطبية والحيوية، بمساريها هندسة الأجهزة والمعدات الطبية الحيوية وهندسة الأعضاء الالكتروينة والميكانيكا الحيوية .

كما وتشمل التخصصات علوم التمريض الذي تم استحداثه مؤخرا والذي يستهدف حاجات السوق المحلّي والألماني، وتخصصات كلية الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات وهي الهندسة الكهربائية- مسار الجيل الخامس وانترنت الأشياء، وعلوم الحاسوب بمساريه الأمن السيبراني وعلم البيانات، وهندسة الحاسوب بمساريه الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والرؤية الحاسوبية والروبوتات، وتخصص التصميم والوسائط المعلوماتية وهو برنامج مشترك مع كلية هندسة العمارة والبيئة المبنية ويركز على برمجة الألعاب والميتافيرس.

أما في كلية هندسة الموارد الطبيعية وإدارتها فتشمل هندسة الطاقة بمساريها الطاقة المتجددة والقوى الكهربائية، والهندسة المدنية والبيئية بمساريها البناء المستدام والنقل الذكي والهندسة البيئية والتنمية المستدامة، فيما تشمل تخصصات كلية الأعمال: العلوم الإدارية و العلوم اللوجستية والمحاسبة الدولية ومسارها المحاسبة الجنائية وكشف الاحتيال، وذكاء الأعمال وتحليل البيانات .

فيما تضم تخصصات كلية الانسانيات التطبيقية واللغات: اللغة الألمانية والإنجليزية للأعمال والتواصل وتخصص الترجمة بين اللغات الثلاث الألمانية والعربية والإنجليزية، أما تخصصات كلية هندسة العمارة والبيئة المبنية فهي هندسة العمارة بمساريها العمارة والعمارة الداخلية وتخصص التصميم والتواصل البصري .

وأشار البيان الى أن الجامعة ستعقد في مطلع ايلول المقبل دورة لغة ألمانية إجبارية مكثفة لجميع الطلبة الجدد الذين سيتم قبولهم في الجامعة لتمكينهم من الإلمام بأساسيات اللغة الألمانية قبل بدء العام الدراسي.

ودعا البيان الطلبة الراغبين بالتسجيل الى الاطلاع على الموقع الإلكتروني للجامعة لمعرفة كيفية تقديم الطلبات الكترونيا و زيارة صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي .

يشار الى أن الجامعة تستقبل الطلبة وعائلاتهم في الحرم الجامعي الرئيسي بالمشقّر خلال ساعات الدوام الرسمي وستفتح الركن التعريفي بالجامعة وتخصصاتها في الثالث والعشروين من شهر تموز القادم في مكتبة الجامعة .

لمزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي على موقع الجامعة.

https://shorturl.at/jKLT3.