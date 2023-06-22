معركة حامية .. ماسك يتحدى زوكربيرغ بنزال في الحلبة

وطنا اليوم:أكد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة ميتا أنه يريد “نزالا فى الحلبة” مع إيلون ماسك، والذى يبدو أن الملياردير صاحب تويتر وتسلا قد قبله، بحسب وسائل إعلامية عالمية.

مواجهة حامية

وفي تطور غير متوقع للأحداث، أعلن العمالقة التقنيين إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ بشكل علني عن نيتهما مواجهة بعضهما في مواجهة مرتقبة داخل حلبة القفص.

وبدأت المواجهة عندما نشر ماسك تغريدة على منصة تويتر يعلن فيها استعداده للمواجهة مع زوكربيرغ، إذ رد الأخير الذي يرأس فيسبوك وشركة ميتا للإنستغرام، بثقة قائلاً “أرسل لي الموقع” ونشر صورة لتغريدة ماسك.

بدوره، أكد المتحدث باسم ميتا أن “القصة تتحدث عن نفسها”، ثم اقترح ماسك، الذي لا يتوانى عن الابتكار، إقامة المباراة في حلبة الأوكتاجون الشهيرة في لاس فيغاس، معقل منافسات بطولة القتال النهائي (UFC).

لمسة من الفكاهة

وأضاف في لمسة من الفكاهة حين شارك حركته الفريدة “الفيل البحري” وحتى قام بنشر مقاطع فيديو لفيلة بحر حقيقية، ما جعل البعض يشكك في جدية تحديه.

بدوره ، بدأ زوكربيرغ الذي يبلغ من العمر 39 عامًا بالتدريب على فنون القتال المختلطة (MMA) وحقق نجاحًا في بطولات الجوجيتسو، وسط جدل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول من سيخرج منتصرًا، في الوقت الذي انتشرت الملصقات المزيفة المعلنة للمواجهة على الإنترنت.

خطط لشبكة اجتماعية

وفي سياق منفصل، كشفت ميتا مؤخرًا عن خطط لشبكة اجتماعية قائمة على النصوص، تحمل الاسم الرمزي P92، بهدف المنافسة مع تويتر.

وقد تمتلك هذه التطورات القدرة على تشكيل تحديًا أكبر لهيمنة ماسك على تويتر من المنافسين السابقين مثل بلوسكاي أو ماستودون