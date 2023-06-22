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الحاج محمود فليح بريك وأولاده ينعون الشاب مصطفى يوسف قرقز

منذ 29 ثانية
الحاج محمود فليح بريك وأولاده ينعون الشاب مصطفى يوسف قرقز

بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))
صدق الله العظيم.
وطنا اليوم:ببالغ الحزن والأسى يتقدم الحاج محمود فليح بريك وأولاده بأحر التعازي والمواساة من آل قرقز وأبناء عمتهم الكرام بوفاة الشاب مصطفى يوسف قرقز والذي وافته المنية صباح اليوم الخميس إثر حادث مؤسف.
سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا اليه راجعون.


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