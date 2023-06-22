مجلس التعليم العالي يقر اعتماد استمرار تخصصات (أسماء)

وطنا اليوم:أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، تسكين مؤهل التمريض في جامعة فيلادلفيا ضمن الاطار الوطني الأردني للمؤهلات، وإدراج كلية القادسية في الاطار الوطني الأردني للمؤهلات.

وأقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، امس الأربعاء، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس وماجستير، علوم حياتية، وبكالوريوس، تكنولوجيا حيوية، والاقتصاد، والاقتصاد المالي، ونظم المعلومات الإدارية، وادارة فنادق/ برنامج، وادارة المخاطر والتأمين، في الجامعة الهاشمية.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص ، بكالوريوس، وماجستير، لتخصصات علم الحاسوب، وبكالوريوس، الذكاء الاصطناعي، وبكالوريوس وماجستير، هندسة أمن وشبكات الحاسوب، علم البيانات، وبكالوريوس، الأمن السيبراني، وهندسة الحاسوب، وهندسة البرمجيات، وماجستير، نظم معلومات صحية، وهندسة الحاسوب، وبكالوريوس، هندسة أمن وشبكات الحاسوب، في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

كما أقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص، بكالوريوس، علم حاسوب/ذكاء اصطناعي، والتصميم الجرافيك، والتربية المهنية والسلامة العامة، وادارة الأعمال، وصيدلة، والمحاسبة، والحقوق، والاعلام الرقمي، وتصوير طبي اشعاعي، وهندسة عمارة، وهندسة مدنية، وهندسة برمجيات، في جامعة العقبة للتكنولوجيا.