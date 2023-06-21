إغلاق المكتب الصحي الكويتي في الأردن

وطنا اليوم:أصدر وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي قرارا وزاريا يقضي بإغلاق المكتب الصحي الكويتي في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك اعتبارا من 20 يوليو المقبل.

هذا، ويأتي القرار بعد استكمال سائر إجراءات نقل تبعية التأمين الصحي للطلبة الكويتيين الدارسين في المملكة الأردنية، إلى المكتب الثقافي الكويتي هناك، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن.