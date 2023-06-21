التحكيم لمشاريع مقترحة بقسم التصميم الداخلي لحاضنة الأعمال في عمان الأهلية

وطنا اليوم:استضاف قسم التصميم الداخلي في كلية العمارة والتصميم الأستاذ الدكتور أنس السعود – نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة والدكتور عمر عبد الجابر مدير حاضنة الأعمال في جامعة عمان الأهلية وم. طارق القرم وم. أحمد الحوراني وراية الشريف بحضور رئيس القسم الدكتورة سمر أبو صالح، وذلك يوم الاثنين 12/6/2023، لتحكيم التصاميم المقترحة لحاضنة الأعمال (Business Incubator) الخاصة بالجامعة، ضمن مادة التصميم الإداري والبيئي (4) ، بإشراف الدكتورة دانه عمرو.

قدم الطلبة سبعة مقترحات تصميمة بأفكار إبداعية مختلفة لتصميم الحاضنة، وتم اختيار افضل مقترحين من قبل اللجنة والذي سيتم تبنيهم في تصميم الحاضنة في الجامعة، والمشروعين من تصميم سارة النجار وآية حمو وأسيل علي وعايش النعيرة.

وفي نهاية التحكيم أشاد الأستاذ الدكتور أنس بالمستوى الإبداعي والفكري للمشاريع المقدمة وتم تكريم جميع الطلبة بشهادات شكر على جهودهم المبذولة في تصميم حاضنة الأعمال.

ويأتي هذا التعاون ايماناً من إدارة الجامعة والكلية في دمج الطلبة ضمن مشاريع واقعية تخدم الجامعة والتي تعد البيئة الحاضنة الأولى لطلبتها، مما يثري ثقافة الطلبة ويزيد من ثقتهم النفسية وينمي مهاراتهم الابداعية.