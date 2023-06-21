الكشف عن موعد تسليم رواتب موظفي القطاع العام

وطنا اليوم:قال مصدر في وزارة المالية إن رواتب موظفي القطاع العام سيصار إلى صرفها الخميس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد المصدر الأربعاء، أن قرار الصرف قبل موعده بأيام، ليتمكن الموظفون من شراء مستلزمات العيد الذي يصادف الأربعاء من الأسبوع المقبل.

متقاعدو الضمان

وفي ذات السياق، وتخفيفا على الأردنيين كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في وقت سابق أنه سيتم صرف رواتب متقاعدي الضمان لشهر حزيران الحالي، الخميس.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حدد الاثنين، في بلاغ رسميّ موعد عطلة عيد الأضحى المبارك في الأردن.

وبحسب البلاغ، تبدأ عطلة عيد الأضحى من صباح يوم الثُّلاثاء الموافق للسَّابع والعشرين من حزيران 2023م وحتَّى مساء يوم السَّبت الموافق للأوَّل من تمُّوز 2023م.

واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك