بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الكشف عن موعد تسليم رواتب موظفي القطاع العام

منذ ساعة واحدة
الكشف عن موعد تسليم رواتب موظفي القطاع العام

وطنا اليوم:قال مصدر في وزارة المالية إن رواتب موظفي القطاع العام سيصار إلى صرفها الخميس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأكد المصدر الأربعاء، أن قرار الصرف قبل موعده بأيام، ليتمكن الموظفون من شراء مستلزمات العيد الذي يصادف الأربعاء من الأسبوع المقبل.

متقاعدو الضمان
وفي ذات السياق، وتخفيفا على الأردنيين كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في وقت سابق أنه سيتم صرف رواتب متقاعدي الضمان لشهر حزيران الحالي، الخميس.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حدد الاثنين، في بلاغ رسميّ موعد عطلة عيد الأضحى المبارك في الأردن.
وبحسب البلاغ، تبدأ عطلة عيد الأضحى من صباح يوم الثُّلاثاء الموافق للسَّابع والعشرين من حزيران 2023م وحتَّى مساء يوم السَّبت الموافق للأوَّل من تمُّوز 2023م.
واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

14:42

الاردن والصندوق السيادي

14:38

التربية تعلن إطلاق بصمة في النصف الأول من آب المقبل

14:23

“تحت نهر المجرة” كتاب جديد للغزوي

14:01

تشكيل خلية أزمة لمتابعة فقدان حاج فلسطيني في مكة

13:52

الحبس 3 سنوات لعشريني غير شهادته أمام المحكمة

13:45

الغذاء والدواء: استيراد شحنة بديل حليب بيبيلاك AR وبانتظار الموافقة

13:38

٣٠ استثمار صناعي في السلط الصناعيه

13:36

الجغبير: التواصل مستمر مع الوزارات والجهات المعنية بالقطاع لحل القضايا الصناعية

12:44

إصدار موافقة عدادات شَحن السيارات من المنازل إلكترونياً

12:42

ذبحتونا: تعليمات تنظيم الانشطة الحزبية في الجامعات كرست سلطة عميد شؤون الطلبة المطلقة

12:21

مكاتب الاستقدام : العمل أبعدت 20 الف عاملة منزل

12:01

الخصاونة يدافع عن الحكومات السابقة ويتساءل : مين قال إنه في تعديل وزاري؟

وفيات

وفيات الأربعاء 21-6-2023وفيات الثلاثاء 20-6-2023استشهاد الرائد الطيار علي الحراسيسوفيات الاثنين 19-6-2023وفيات الجمعة 16-6-2023