مكاتب الاستقدام : العمل أبعدت 20 الف عاملة منزل

وطنا اليوم:قالت نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين، إن وزارة العمل أبعدت 20 الف عاملة منزل استنادا الى أشارة (block)الذي أقرته الحكومة بناءا على تنسيب وزارة العمل في حزيران عام 2021.

بدروه، أضاف رئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام لورنس ابو زيد أن الـ 20 الف عاملة منزل من 6 جنسيات أسيوية وافريقية.

وبين أبو زيد أنه تم إبعاد عشرات الالاف من العمالة الوافدة الموجودة على أرض المملكة استنادا الى إشارة (block)، من قبل وزارة العمل مع عدم توفر احصائيات عن أعداد العمالة الوافدة التي تم أبعادها بشكل عام.

دفع غرامات

وتساءل “ماهو ذنب الذي ارتكبته عاملة المنزل حتى يتم أبعادها؟، ولا يسمح لها حق العودة إلى عملها في الاردن”، مبينا أن وزارة العمل تشترط دفع غرامات ورسوم تصاريح العمل بأثر رجعي حتى اثناء وجود العامل الوافد او عاملة المنزل خارج البلاد.

وترسل وزارة العمل كل عدة أشهر قرصا مدمجا لوزير الداخلية ، يحمل قوائم بأسماء العمالة الوافدة التي لم تصوب أوضاعها خلال 3 أشهر من انتهاء تصريح العمل، والذين يصبحون تلقائيا ضمن أشارة (block) والتي تعني “منع دخول البلاد”، وفق أبو وزيد الذي دعا الحكومة إلى التراجع عن تطبيق هذا الاجراء كونه يشكل انتهاكا لحقوق العمالة الوافدة.

وكانت الحكومة عملت بتطبيق إشارة (block) خلال جائحة كورونا، بزعم التخفيف على المواطن ماليا، ولكن في حقيقة الامر كانت هذه الاشارة على حساب حقوق العمالة الوافدة بمنعهم حق العودة