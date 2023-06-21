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الخصاونة: 13 شهرا يفصلنا عن الانتخابات النيابية المقبلة

منذ 22 ثانية
الخصاونة: 13 شهرا يفصلنا عن الانتخابات النيابية المقبلة

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء إن الانتخابات النيابية المقبلة ستجرى في الفترة الممتدة ما بين 10 تموز و 10 تشرين الثاني من العام المقبل 2024، أي بعد نحو 13 شهرا.
وأضاف خلال جلسة حوارية في الجامعة الأردنية، الأربعاء، أن فرصة الشباب في المشاركة بالحياة السياسية أصبحت أكبر بعد إجراء التعديلات الدستورية والتشريعية المتعلقة بتحديث المنظومة السياسية.
وأطلق رئيس الوزراء سلسلة حوارات مع الشباب الأردنيين تحت عنوان: (رؤى التحديث: الشباب محور الاهتمام)، باللقاء الحواري الأول الذي يقام في الجامعة الأردنية


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