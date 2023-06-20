رئيس بلدية معان للسفيرة البريطانية: المدينة تعاني من الفقر والبطالة

وطنا اليوم:استقبل رئيس بلدية معان الكبرى، الدكتور ياسين صلاح، اليوم الثلاثاء سفيرة المملكة المتحدة لدى الاردن بريدجيت بريند والوفد المرافق.

وأكد صلاح عمق العلاقة التاريخية بين المملكة المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية مستعرضاً لمحة عن تاريخ الاردن عامة وتاريخ مدينة معان وتأسيس بلدية معان الكبرى والتي تأسست عام ١٨٩٢م والتطور الذي واكبته البلدية على مر العقود.

وأشاد بدور المملكة المتحدة في دعم قطاعات السياحة والبيئة والتعليم والبلديات في المملكة الأردنية الهاشمية.

واستعرض أهم التحديات التي تواجه البنية التحتية في مدينة معان واهمها مشكلة الصرف الصحي وتهالك الشبكة الذي مضى عليها أكثر من ٣٨ عاما وعمليات الصيانة التي تعتبر متواضعة مقارنة بحجم الكثافة السكانية والزيادة العمرانية التي تشهدها المدينة والتي ستكون بحاجة إلى شمول مناطق كبيرة بخدمة الصرف الصحي.

كما تطرق إلى ظاهرة الفقر والبطالة والفراغ الذي يعانيه أبناء مدينة معان وإيجاد الحلول المناسبة من خلال إقامة مشاريع ومصانع تساهم في تشغيل أبناء مدينة من كلا الجنسين.

وفي مداخلات من قبل أعضاء المجلس البلدي كانت هناك عدة مطالب تمحورت في شمول أبناء مدينة معان بالمنح الدراسية في الجامعات البريطانية وعمل توأمة مابين بلدية معان الكبرى واحدى بلديات المملكة المتحدة للتبادل التجاري والثقافي والسياحي والاقتصادي مابين الطرفين كما وكان هناك مطلب لإيجاد مشروع طاقة شمسية خاص في بلدية معان الكبرى لتتمكن من ممارسة الأعمال الخاصة بالكهرباء وتخفيف فاتورة الكهرباء التي أثقلت كاهل البلدية وتم طلب تجديد لأسطول البلدية الذي مضى عليه فترة زمنية طويلة اثقل صندوق البلدية من خلال صيانة هذه الآليات المكلفة وتم المطالبة بالعمل على تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لتقوم بدورها في خدمة المجتمع.

ومن جهتها أكدت سعادة السيدة بريدجيت بريند بشعورها بالفخر والاعتزاز لزيارتها إلى مدينة معان وبلديتها مشيدة بالعلاقات التاريخية التي تجمع المملكة المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية مؤكدة على اهتمامها بتحسين واقع الخدمات في قطاع المياه والكهرباء والتوسع السياحي الذي تشهده مدينة معان والعمل على تقديم التعاون المشترك مع بلدية معان الكبرى