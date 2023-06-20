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وزير الداخلية للاجئين: الأردن بلدكم الثاني ولا تنسوا موطنكم الأول

منذ 3 ساعات
وزير الداخلية للاجئين: الأردن بلدكم الثاني ولا تنسوا موطنكم الأول

وطنا اليوم:قال وزير الداخلية مازن الفراية، الثلاثاء، إن الأردن البلد الثاني للاجئين المقيمين فيه، داعيا إياهم عدم نسيان موطنهم الأول.
وأضاف الفراية، خلال كلمة له في حفل تقيمه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، أن العالم مدين للاجئين بالاعتذار لمغادرتهم بيوتهم، ويستحقون التحية أيضا.
وأشار إلى أن الأردن ملزم بتأمين الحياة الكريمة للاجئين، مقدما شكره للمجتمع الأردني لاستضافتهم اللاجئين وضيافتهم.
كما قدم الفراية شكره للشركاء في العالم على تقديم المساعدة اللاجئين ولدعمهم لهم، مشيرا إلى أن تراجع تقديم الدعم الدولي سيضر في اللاجئين والمجتمعات المستضيفة


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