أمانة عمّان تطلق حفلا غنائيا ضخما لإحياء التراث الأردني

وطنا اليوم:إحياءا للمورث الغنائي الأردني، وحماية للتاريخ ، وتحت رعاية أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، تطلق دائرة المراكز والبرامج الثقافية في الأمانة حفلها الفني الضخم، الذي يتضمن إحياء الموروث الغنائي الأردني، بمصاحبة أوركسترا وكورال المعهد الوطني للموسيقى، وذلك في الساعة السابعة مساء غد الأربعاء ٢١ حزيران 2023 وعلى المسرح الرئيسي بمركز الحسين الثقافي في منطقة راس العين.

يذكر أن خطة دائرة المراكز والبرامج الثقافية في الامانة، ستركز في المرحلة الثانية من هذا المشروع على إطلاقه أيضا في محطات الباص السريع ، على أن يكون الباص هو وسيلة نقل الحضور وعودتهم، إضافة لإعتماد الساحات العامة والفضاءات المفتوحة أيضا من أجل ترويج التراث