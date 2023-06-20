الحبس لبائع فراولة متجول ثلاثة أشهر بجرم التسول

وطنا اليوم:قررت محكمة صلح شمال عمان حبس بائع فراولة متجول ثلاثة أشهر بجرم التسول.

وقالت المحكمة إنه في السادس من أيار الماضي ضبط المشتكى عليه البالغ من العمر 43 عاما اثناء قيامه بالتسول واستجداء المارة في منطقة تلاع العلي متظاهرا ببيع ثلاث عبوات من الفراولة مخفيا قيامه بالتسول.

وأكدت المحكمة في قرارها ان المادة 389 من قانون العقوبات نصت على ان “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا الى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه او اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا ام جالسا في محل عام او عرض بقصد التسول سلعا تافهة أو العابا استعراضية أو غير ذلك من الاعمال التي لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش”.

وقالت إن المشتكى عليه كان حامل بيده بضاعة قليلة الثمن متظاهرا ببيعها مخف بذلك تسوله المبطن وهو غايته المتوخاة من تجوله، وان بيع المواد زهيدة الثمن والتي لا تصلح بحد ذاتها موردا للحياة تعتبر أحد صور جريمة التسول بحسب توجه المشرع في التعديلات الاخيرة على قانون العقوبات التي أجريت العام الماضي 2022 مما يجعل أفعاله تشكل اركان وعناصر جرم التسول