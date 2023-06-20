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ارتفاع كبير بعدد سكان الكويت في 2022

منذ 4 ساعات
ارتفاع كبير بعدد سكان الكويت في 2022

وطنا اليوم:قفز إجمالي عدد سكان الكويت خلال عام 2022، وفقًا للبيانات الحكومية، حيث ارتفع إجمالي السكان بنسبة 9.3 في المئة بما يعادل 407,851 ألف نسمة، ليصل إلى 4.793 مليون نسمة في نهاية العام، مقارنة بـ 4.385 مليون نسمة في نهاية عام 2021، وفقًا لصحيفة “الرأي” الكويتية.
وتشير البيانات التي أصدرتها الإدارة العامة للإحصاء في الكويت إلى أن الزيادة الرئيسية في عدد السكان نجمت عن ارتفاع عدد الوافدين غير الكويتيين بمقدار 379,491 ألف نسمة، بنسبة نمو قدرها 13.1 في المئة خلال عام 2022، ويبلغ إجمالي عدد الوافدين غير الكويتيين الآن 3.276 مليون نسمة، مقارنة بـ 2.897 مليون نسمة في نهاية عام 2021.
أما عدد الكويتيين، فقد زاد بنسبة 1.9 في المئة، حيث بلغ عددهم 1.517 مليون نسمة مقارنة بـ 1.488 مليون نسمة في نهاية العام الماضي. وبالتالي، فإن نسبة الوافدين غير الكويتيين من إجمالي عدد السكان قد ارتفعت من 66.05 في المئة في نهاية عام 2021 إلى 68.35 في المئة في نهاية عام 2022، في حين انخفضت نسبة الكويتيين من 33.94 في المئة إلى 31.65 في المئة.
وبحسب الإدارة العامة للإحصاء، يشكل الذكور نسبة 61.2 في المئة من إجمالي سكان الكويت في نهاية العام الماضي، في حين تشكل الإناث نسبة 38.2 في المئة


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