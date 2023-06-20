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بكفالة الحكومة.. الكهرباء الوطنية تقترض 75 مليون دينار

منذ 5 ساعات
بكفالة الحكومة.. الكهرباء الوطنية تقترض 75 مليون دينار

وطنا اليوم:بكفالة من الحكومة؛ أعلن البنك المركزي الأردني عن طرح الإصدار السابع عشر من سندات شركة الكهرباء الوطنية لأجـل سنتين.
ووفق البيانات، فإن حجم السندات التي ستطرح في المزاد اليوم الثلاثاء، لشركة الكهرباء الوطنية، تبلغ قيمتها 75 مليون دينار.
واشترط الإصدار (17) من سندات شركة الكهرباء الوطنية؛ بأن يكون تاريخ استحقاق 75 مليون دينار، في 22 حزيران من العام 2025.
وتعتبر السندات؛ أوراقا مالية ذات قيمة معينة، تلجأ الحكومات والشركات إليها للحصول على السيولة المالية لتغطية مشاريعها المستقبلية مقابل عوائد ربحية تُدفع للمشتري على المدى الطويل


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