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الكشف عن نتيجة فحص الحصان الذي عض طفل في إربد

منذ 6 ساعات
الكشف عن نتيجة فحص الحصان الذي عض طفل في إربد

وطنا اليوم:أكد مدير مديرية الامراض السارية في وزارة الصحة الدكتور محمد حوارات أن الطفل الذي تعرض للعض من قبل حصان في إربد تم إعطائه المصل والمطعوم فور مراجعته لمستشفى الأميرة بسمة.
وقال حوارات في تصريحات اذاعية عبر اثير راديو هلأ ، إن نتيجة تشريح الحصان ظهرت أمس الاثنين وبينت إصابة الحصان بفيروس .
وأضاف أن الفيروس يمكن أن ينتقل إلى المخالطين من خلال لعاب الحيوان والعض وبظروف قياسية ولا ينتقل بالهواء او الرذاذ مشيراً أنه سيتم التواصل مع كافة المخالطين لإعطائهم المطعوم .
ونوه أن وزارة الزراعة عملت على حرق ودفن الحصان بحسب الشروط الصحية اللازمة


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