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منحة بقيمة 90 ألف دولار للراغبين بالعيش بجزر أيرلندا الشاعرية

20 يونيو 2023
منحة بقيمة 90 ألف دولار للراغبين بالعيش بجزر أيرلندا الشاعرية

وطنا اليوم:أعلنت الحكومة الأيرلندية عن خطة لزيادة عدد سكان أكثر من عشرين جزيرة نائية في المحيط الأطلسي عبر منح تبلغ نحو 92000 دولار للراغبين في الانتقال إليها.
وغالبا ما تكون الجزر نقطة جذب سياحي بسبب مناظرها الطبيعية وتاريخها العريق، لكن على مدى العقدين الماضيين تضاءل عدد سكان هذه الجزر،إذ ينتشر الآن أقل من 3000 شخص في أراضيها، وفق الحكومة الأيرلندية الجديدة.
وتشمل الجزر إينيس مور، حيث صور فيها فيلم “The Banshees of Inisherin” المرشح لجائزة الأوسكار لعام 2022، وهي واحدة من جزر آران التي تقع قبالة الساحل الغربي لأيرلندا.

مهمة للسياحة
وتعد الجزر مهمة للسياحة ، حيث تستقبل أكثر من 300000 زائر سنويا، وهو ما أثار تفاعلاً للعيش في جزر وصفت بـ”شاعرية”.
وبحسب الخطة، أن “الاهتمام المستمر لمجتمعات الجزر على الصعيدين الوطني والدولي هو الحفاظ على مستويات السكان في جزرهم”.
و”تتمتع المجتمعات الجزرية عموما بملف عمري أعلى من المتوسط ، حيث يغادر العديد من الشباب الجزر للاستفادة من المزيد من التعليم أو فرص العمل في أماكن أخرى.”

منح إيرلندا
وتقدم أيرلندا ما يصل إلى 92.000 دولار تقريبا (84,000 يورو) للأشخاص الذين يقومون بترميم “مبنى مهجور” في إحدى الجزر، حيث يمكن للأشخاص الذين يصلحون عقارا شاغرا الحصول على ما يصل إلى 67.000 دولار (60.000 يورو) تقريبا للتجديد، وفقا لموقع إيرلندا رسمي على الإنترنت.
وتقدم السلطات في البلاد حاليا، المزيد من الأموال للجزر كجزء من خطتها والتي تمتد 10 سنوات لجذب المزيد من السكان للانتقال إلى هناك


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