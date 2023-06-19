وفد سياحي رسمي أردني يختتم زيارة عمل الى اليابان

وطنا اليوم:اختتم الوفد السياحي الرسمي الأردني، الممثل برئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات، وأمين عام وزارة السياحة الدكتور عماد حجازين، ومدير الإعلام والإتصال الخارجي في السلطة صبري الفضول ومدير الاستثمار حسن اللواما، زيارة العمل لدولة اليابان.

وتأتي هذه الزيارة التي جاءت بدعوة من الجانب الياباني، ضمن مشروع الخطة المستدامة للسياحة في البترا والممول من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، للإطلاع على التجربة اليابانية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال السياحة.

والتقى الوفد الأردني في العاصمة اليابانية طوكيو، مسؤولين رفيعي المستوى من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ومكاتب السياحة والسفر اليابانية، واطلعهم خلال اللقاء على المنتج السياحي في البترا ومشاريع السلطة الجديدة، وخططها لتطوير المنظومة السياحية في البترا بشكلٍ كامل، الى جانب الترويج للاردن بشكل عام والبترا بشكل خاص.

وناقش الوفد الأردني خلال الإجتماع الذي عُقد مع جمعية وكلاء السياحة اليابانية JATA، في العاصمة طوكيو، سبل تطوير الخبرات في مجال السياحة والشراكات السياحية للترويج لمدينة البترا في اليابان، وبحث سبل تطوير العلاقات السياحية وزيادة اعداد السياح اليابانيين إلى المنطقة.

وقام الوفد بزيارة العديد من المواقع التراثية والسياحية والطبيعية في اليابان ابرزها مدينة نارا اليابانية، حيث التقى المسؤولين عن مدينة نارا إيكاروجا التاريخية، لتبادل الخبرات وتطوير المنتجات السياحية وتنويعها لدى الجانبين.

وتهدف الخطة الاستراتيجية الوطنية للسياحة في البترا إلى تعزيز تنافسية القطاع السياحي، وتطوير آليات جذب السياح، وإطالة أمد إقامتهم في البترا، وتطوير المرافق السياحية لجذب المزيد من السياح وتشجيع السياحة المستدامة.

يذكر أن الوكالة اليابانية هي الممولة لمشروع “متحف بترا” الذي جرى افتتاحه سنة 2019؛ بهدف تطوير المنتج السياحي في البترا