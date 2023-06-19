تنقلات إدارية في وزارة التربية والتعليم – اسماء

وطنا اليوم:قرر وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، إجراء تنقلات إدارية شملت تعيين مستشارين ومديرين ورؤساء أقسام في مركز الوزارة والميدان.

وتقرر تكليف فاطمة القطاونة بوظيفة مستشار الوزير للبرامج الأجنبية وبرنامج BTEC بالإضافة إلى وظيفتها، ونقل عمران اللصاصمة وأحمد عبدالرحمن إلى وظيفة مستشار في مركز الوزارة برتبتهما وراتبهما.

وتقرر نقل الدكتور أجمل الطويقات إلى وظيفة مدير إدارة النشاطات التربوية، والمهندس عصام أبواحمده مديرا لإدارة الأبنية والمشاريع الدولية، ومحمد مومني مديرا لإدارة الإشراف والتدريب التربوي.

ونُقِلَ الدكتور مهند القضاة إلى وظيفة قائم بأعمال مدير مديرية مركز الأجهزة المخبرية في إدارة التعليم والمناهج، والدكتورة زبيده أبوشويمه قائمة بأعمال مدير مديرية الخدمات المهنية في إدارة التعليم والمناهج، وعلي المومني قائما بأعمال مدير مديرية التعليم المهني في إدارة التعليم والمناهج، ولينا أبوعياش قائما بأعمال مدير البعثات في إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي.

وتقرر تعيين غازي عبدالهادي مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء الرمثا، ونقل جهاد روابده إلى وظيفة قائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم للواء الكورة، والدكتور أحمد السلامات قائما بأعمال مدير الشؤون التعليمية في مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة في محافظة العاصمة.

وفي ذات السياق، قرر الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة، الدكتور نواف العجارمة، نقل المهندسة صفاء صالح البيروتي إلى وظيفة رئيس قسم التأسيس والترخيص في إدارة التعليم الخاص.

وتمت ترقية عبدالرحمن الكبيريت إلى وظيفة رئيس قسم الرياضة المدرسية في مديرية الرياضة المدرسية، وجيهان البكار رئيسا لقسم المرشدات في مديرية الكشافة والمرشدات، وسناء الدراوشه رئيسا لقسم المسرح والموسيقى في مديرية النشاطات الثقافية والفنية، وبركات الرواحنه رئيسا لقسم الكشافة في مديرية الكشافة والمرشدات.

كما تقرر نقل الدكتورة بيلار حسين إلى وظيفة قائم بأعمال رئيس قسم الأعمال في مديرية التعليم المهني، ومرام الشمالي قائما بأعمال رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في مديرية التعليم المهني.

ونقل إياد حمدان إلى وظيفة رئيس قسم الامتحانات والاختبارات في مديرية التربية والتعليم للواء ماركا في محافظة العاصمة