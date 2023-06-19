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التعليم العالي: 4 ملايين دينار للمرحلة الأولى من صرف مستحقات المنح والقروض

منذ ساعة واحدة
التعليم العالي: 4 ملايين دينار للمرحلة الأولى من صرف مستحقات المنح والقروض

وطنا اليوم:قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق باسم الوزارة، مهند الخطيب، إن المبلغ المخصص للمرحلة الأولى من صرف مستحقات الطلبة الحاصلين على منح وقروض من صندوق دعم الطالب والتي ستبدأ الثلاثاء تجاوز 4 ملايين دينار.
وأوضح اليوم الاثنين، أن المرحلة الأولى من صرف مستحقات “المنح والقروض” تغطي 60% – 70% من الطلبة المستهدفين والبالغ عددهم 83 ألف طالب وطالبة، مؤكدا العمل على صرف مستحقات باقي الطلبة قبيل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك أو بعدها بحسب المتوفر من مخصصات مالية في الصندوق.


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