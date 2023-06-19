الملك يبحث مع رئيس الحكومة الإسبانية العلاقات الثنائية

وطنا اليوم:عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، مع رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز مباحثات في مدريد تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية.

واستقبل سانشيز جلالة الملك لدى وصوله إلى قصر مونكلوا في مدريد.

كما سيلتقي جلالة الملك مع جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا في مدريد.

وفي مدينة قرطبة، يترأس جلالته وجلالة الملك فيليب السادس جولة جديدة من مبادرة “اجتماعات العقبة” التي ستركز على منطقة غرب إفريقيا والساحل، وستضم رؤساء دول ووفودا من الإقليم وعددا من الدول والمنظمات الشريكة في المبادرة