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الأمن العام يفتح باب التجنيد

19 يونيو 2023
الأمن العام يفتح باب التجنيد

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام/ مديرية شؤون الأفراد – مركز تجنيد الأمن العام، عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور والاناث لحساب مديرية الامن العام- النقص العام، بالصبغة العسكرية بمهنة (مسلح) لحملة شهادة: البكالوريوس، الدبلوم (شامل ناجح)، التوجيهي ناجح، ولغاية العاشر ناجح.
كما أعلنت عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور بمهنة (سائق سيارة/سائق دراجة نارية) لحملة شهادة التوجيهي ناجح، ولغاية العاشر ناجح.
و يكون تقديم الطلبات فقط عن طريق الموقع الرسمي الرئيسي لمديرية الأمن العام (WWW.psd.gov.Jo) واعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق 20/ 6/ 2023.
وتالياً نص الإعلان الصادر عن مديرية الأمن العام والذي يتضمن كافة المعلومات والشروط والوثائق المطلوبة:

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