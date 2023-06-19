بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين

19 يونيو 2023
الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان على مدينة جنين صباح اليوم، محذرةً من استمرار دوامة العنف التي سيدفع الجميع ثمنها.
وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي على ضرورة وقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية، وحمايتها من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة موقف الأردن الرافض لهذه الاعتداءات والإجراءات الأحادية التي تقوض مساعي خفض التصعيد، وشدّد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة
واستشهد ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية ضمن عملية مستمرة منذ فجر الاثنين، استخدم فيها الاحتلال القصف الجوي لأول مرة منذ 2002.
وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إن “حصيلة عدوان الاحتلال على جنين 3 شهداء و29 إصابة”.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

20:35

العزام تولي أهمية للشراكات الاقليمية والعالمية لتحقيق التحول الطاقي بالاعتماد على الطاقة المتجددة

20:29

عدنان حمد : مستوى النشامى مطمئن

20:25

تنقلات إدارية في وزارة التربية والتعليم – اسماء

19:40

السعودية تلوح بعقوبات صارمة لمن ينقل مخالفي أنظمة الحج

19:32

تطور نوعي مفاجئ في المقاومة .. الاحتلال يتعرض لضربة قاصمة في جنين

19:20

كازاخستان تخطط لحصاد أكثر من 350 ألف طن من التفاح بحلول عام 2024

19:18

مطار الملكة علياء يستقبل 3.5 مليون مسافر خلال 5 أشهر

19:14

الشواربة يفتتح حديقة جبل عمان بالشراكة مع بنك الاتحاد ومدرسة الأهلية والمطران

19:11

التعليم العالي: 4 ملايين دينار للمرحلة الأولى من صرف مستحقات المنح والقروض

19:06

إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن

19:04

يقال في المحكي .. وطا في الزق..وفراه

16:47

الحكومة: ارتفاع أسعار البـنزين والسولار والكاز عالميا

وفيات

وفيات الاثنين 19-6-2023وفيات الجمعة 16-6-2023أمين عام وزارة الخارجية السابق في ذمة اللهوفيات الخميس 15-6-2023وفيات الأربعاء 14-6-2023