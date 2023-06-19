آلية لتفعيل الهوية الرقمية للمغتربين عن بُعد

وطنا اليوم:أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أنه سيتم الإعلان قريباً عن آلية تفعيل الهوية الرقمية للمغتربين عن بُعد، كما سيتواجد فريق عمل مخصص لخدمة المغتربين في مطار الملكة علياء الدولي والمعابر الحدودية لمساعدتهم على تفعليها.

وقال الهناندة ، إن تفعيل الهوية الرقمية يتطلب من المواطن الحضور الشخصي لمرة واحدة وذلك لمطابقة الهوية وأخذ بصمة اليد والعين، لكن سيتم تفعيلها للمغتربين الأردنيين عن بُعد وفق آلية سيتم الاعلان عنها قريباً.

وبين أن تفعيل الهوية الرقمية هو بمثابة التحضير للمرحلة المقبلة، ولتسهيل الحياة وتقليل الكلفة على المواطنين، وهي ضمن خطة تحديث القطاع العام، ومن خلالها سيكون المواطن جزء من عملية تطوير وتحديث القطاع العام .

وكشف الهناندة أن عدد الأشخاص الذين فعّلوا الهوية الرقمية بلغ قرابة 500 ألف مواطن، وهناك أكثر من 1,5 مليون مشترك في تطبيق سند، وعليه نأمل بالوصول إلى جميع المشتركين وتفعيل هوياتهم الرقمية مع نهاية العام الحالي.

وتابع أنه تم اضافة مجموعة كبيرة من الخدمات ومع نهاية هذا العام ومع منتصف العام المقبل ستكون جميع الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي أو دوري موجودة على منصة سند ويمكن الوصول اليها بكل سهولة.

وبين ضرورة تفعيل الهوية الرقمية، كونها الوسيلة التي سيتواصل بها المواطن الحكومة، مشيرا إلى أن كل خدمة يتم إطلاقها في نسختها الأولى قابلة للتطوير والتحسين بناء على ملاحظات المواطنين.

وأشار إلى أن تفعيل الهوية الرقمية هو التحضير للانتقال الكامل للخدمات الرقمية وتقديمها للمواطن بكل سهولة وبطريقة يتم الوصول إلى المستهدفات الأساسية في التحول الرقمي، التي تهدف إلى التحفيز الاقتصادي و التسهيل على الشركات والأفراد، وعدم ترك مساحة لأي نوع من الفساد المالي أو الإداري من خلال تبسيط الإجراءات وإيصال الخدمة للمواطن دون تدخل بشري قدر الامكان، مؤكدا أن تفعيل الهوية الرقمية سيفتح المجال أمام مجموعة أخرى من المشاريع التي ستبنى في القطاعين العام والخاص بناء على وجودها وتفعيلها.

وأكد الهناندة على أن تفعيل الهوية الرقمية محمي بمجموعة من عوامل التحقق الموجودة، كما وان المواطن هو الذي يستطيع الدخول إلى التطبيق أو الخدمات، وكلمة السر واسم المستخدم اللذان سيتم من خلالهما الدخول على أي منصة حكومية أخرى، بمعنى سيكون هناك دخول موحد لجميع المنصات الحكومية، مشيرا إلى أن هذه العوامل محمية وفق أفضل الأنظمة المطبقة في العالم.

وقال الهناندة إن ترتيب الأردن يقع في المرتبة الرابعة او الخامسة عربيا في مستوى الخدمات الرقمية، وسيتم تحسينه في الدراسات المقبلة