تخريج المشاركين في دورة الرؤية المتدنية لأخصائيي البصريات بالجامعة الألمانية الأردنية

وطنا اليوم – احتفل مركز التأهيل البصري في الجامعة الألمانية الأردنية بتخريج المشاركين في دورة الرؤية المتدنية لأخصائيي البصريات ، الذين يمثلون أخصائيي البصريات في وزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية، والقطاع الخاص.

واشتمل برنامج الدورة على ثلاثة أجزاء رئيسية، هي تقييم الوظائف البصرية والتكبير، وتقديم الأجهزة المساندة والتدريب، والتدريب في عيادة التأهيل البصري.

وأشاد نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مالك الشرايري خلال الحفل بالدور الذي يقوم به المركز تجاه المجتمع من خلال تقديم التعليم المستمر والبرامج التدريبية والتوعوية، بالإضافة لخدمات التأهيل البصري للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية مما يسهم في إبراز دور الجامعة في تعزيز التكافل الاجتماعي والمساهمة في بناء مجتمع دامج مُرحب بالجميع.

بدورها هنأت مديرة المركز الدكتورة أميمة علي الخريجين وأهاليهم بإنتهاء رحلة التدريب المفيدة والمميّزة التي تمثّل بداية فصل جديد في المسيرة المهنية لهم، وستساهم في اكسابهم معرفة ومهارات قيّمة ستكون أساس للتطور وتحسين الخدمات المقدمة لفئة الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، فيما عبرت الخريجة وأخصائية البصريات رولا القريوتي عن سعادتها وزملائها بحضور الدورة التي كانت مميزة ومختلفة.

واشتمل برنامج الحفل على عرض فيديو قصير يلّخص نشاطات ومحاور الدورة التي استمرت لمدة ثلاثة أشهر، من محاضرات علمية وتطبيق عملي باستخدام نظارات المحاكاة للضعف البصري وحضور ساعات العيادة في المركز لمشاهدة عملية التأهيل كاملة للمراجعين من ذوي الإعاقة البصرية ونقاش الحالات التي تمّ استقبالها في العيادة، كما قدّم الفنان إبراهيم الشوباش وهو عازف موهوب من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وصلة موسيقية على آلة الأكورديون.

وفي ختام الحفل وزع الدكتور الشرايري الشهادات على مستحقيها.