بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

تخريج المشاركين في دورة الرؤية المتدنية لأخصائيي البصريات بالجامعة الألمانية الأردنية

19 يونيو 2023
تخريج المشاركين في دورة الرؤية المتدنية لأخصائيي البصريات بالجامعة الألمانية الأردنية

وطنا اليوم – احتفل مركز التأهيل البصري في الجامعة الألمانية الأردنية بتخريج المشاركين في دورة الرؤية المتدنية لأخصائيي البصريات ، الذين يمثلون أخصائيي البصريات في وزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية، والقطاع الخاص.
واشتمل برنامج الدورة على ثلاثة أجزاء رئيسية، هي تقييم الوظائف البصرية والتكبير، وتقديم الأجهزة المساندة والتدريب، والتدريب في عيادة التأهيل البصري.
وأشاد نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مالك الشرايري خلال الحفل بالدور الذي يقوم به المركز تجاه المجتمع من خلال تقديم التعليم المستمر والبرامج التدريبية والتوعوية، بالإضافة لخدمات التأهيل البصري للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية مما يسهم في إبراز دور الجامعة في تعزيز التكافل الاجتماعي والمساهمة في بناء مجتمع دامج مُرحب بالجميع.
بدورها هنأت مديرة المركز الدكتورة أميمة علي الخريجين وأهاليهم بإنتهاء رحلة التدريب المفيدة والمميّزة التي تمثّل بداية فصل جديد في المسيرة المهنية لهم، وستساهم في اكسابهم معرفة ومهارات قيّمة ستكون أساس للتطور وتحسين الخدمات المقدمة لفئة الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، فيما عبرت الخريجة وأخصائية البصريات رولا القريوتي عن سعادتها وزملائها بحضور الدورة التي كانت مميزة ومختلفة.
واشتمل برنامج الحفل على عرض فيديو قصير يلّخص نشاطات ومحاور الدورة التي استمرت لمدة ثلاثة أشهر، من محاضرات علمية وتطبيق عملي باستخدام نظارات المحاكاة للضعف البصري وحضور ساعات العيادة في المركز لمشاهدة عملية التأهيل كاملة للمراجعين من ذوي الإعاقة البصرية ونقاش الحالات التي تمّ استقبالها في العيادة، كما قدّم الفنان إبراهيم الشوباش وهو عازف موهوب من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وصلة موسيقية على آلة الأكورديون.
وفي ختام الحفل وزع الدكتور الشرايري الشهادات على مستحقيها.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

20:35

العزام تولي أهمية للشراكات الاقليمية والعالمية لتحقيق التحول الطاقي بالاعتماد على الطاقة المتجددة

20:29

عدنان حمد : مستوى النشامى مطمئن

20:25

تنقلات إدارية في وزارة التربية والتعليم – اسماء

19:40

السعودية تلوح بعقوبات صارمة لمن ينقل مخالفي أنظمة الحج

19:32

تطور نوعي مفاجئ في المقاومة .. الاحتلال يتعرض لضربة قاصمة في جنين

19:20

كازاخستان تخطط لحصاد أكثر من 350 ألف طن من التفاح بحلول عام 2024

19:18

مطار الملكة علياء يستقبل 3.5 مليون مسافر خلال 5 أشهر

19:14

الشواربة يفتتح حديقة جبل عمان بالشراكة مع بنك الاتحاد ومدرسة الأهلية والمطران

19:11

التعليم العالي: 4 ملايين دينار للمرحلة الأولى من صرف مستحقات المنح والقروض

19:06

إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن

19:04

يقال في المحكي .. وطا في الزق..وفراه

16:47

الحكومة: ارتفاع أسعار البـنزين والسولار والكاز عالميا

وفيات

وفيات الاثنين 19-6-2023وفيات الجمعة 16-6-2023أمين عام وزارة الخارجية السابق في ذمة اللهوفيات الخميس 15-6-2023وفيات الأربعاء 14-6-2023