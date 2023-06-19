ابو راغب يدعو للإستعداد ويحذر من خطورة ما يدبر للاردن

وطنا اليوم:حذر رئيس الوزراء الأسبق المهندس علي ابو الراغب من خطورة مايجري في الأراضي الفلسطينية وتداعياته السلبية على الأردن، مطالبا بضرورة الانتباه جيدا لهذه التطورات.

كما حذر من خطورة ما يدبر للاردن، داعيا إلى الاستعداد لمواجهته من خلال الاعتماد على الذات، وعدم الركون لأي جهة لحمايتنا، الأمر الذي يستدعي بناء جبهة داخلية اردنية قوية، كانت دائما هي سفينة النجاة لبلدنا، ودرعه في مواجهة الأخطار و التهديدات.

وأكد ابوالراغب خلال استقباله لوفد جماعة عمان لحورات المستقبل، الذي زاره في إطار المشاورات التي تجريها الجماعة مع أصحاب التجربة والخبرة، أن الشعب الفلسطيني قادر على مواجهة الاحتلال، وواجب الأمة دعمه في صموده ومواجهته للاحتلال.

وحذر ابوالراغب أيضا من خطورة الإجراءات التي تتخذها حكومة الاحتلال اليمنية المتطرفة برئاسة نتنياهو، وتوجهها لإنشاء مليشيات مسلحة تحت مسمى الحرس الوطني، بالإضافة إلى إنشاء وزارة للهجرة ستكون مهمتها تهجير الفلسطينيين من أرضهم بمختلف الوسائل، وسعي حكومة الاحتلال إلى تكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

وقال إن مايجري في العالم وخاصة الحرب في أوكرانيا يؤثر علينا، كما أن التطورات في الإقليم خاصة في سوريا والعراق تؤثر علينا بصورة مباشرة خاصة اقتصاديا، مما يفرض علينا تنوع منتجنا الإقتصادي وخاصة السياحي منه، كما أن علينا تحريك رأس المال الوطني وأن نفكر دائما بالقيمة المضافة للانشطة الاقتصادية وإزالة الحواجز من أمامها