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لا يزال يلمع..سيف نادر عمره 3 آلاف عام يُكتشف في ألمانيا

19 يونيو 2023
لا يزال يلمع..سيف نادر عمره 3 آلاف عام يُكتشف في ألمانيا

وطنا اليوم:اكتشاف سيف عمره أكثر من 3 آلاف عام في موقع دفن بولاية بافاريا في جنوب ألمانيا تم الإعلان عنه من قبل علماء الآثار، يتميز السيف بحالة ممتازة ولمعانه الذي لا يزال محتفظًا به، وفقًا لبيان صادر عن مكتب ولاية بافاريا للحفاظ على الآثار.
وتم اكتشاف السيف الأسبوع الماضي في موقع يُعرف باسم “دوناو ريس”، ويُعتقد أنه تم وضعه في القبر كهدية خلال عملية الدفن، يُعتقد أن السيف يعود إلى نهاية القرن الـ14 قبل الميلاد، وهو من العصر البرونزي الوسيط.

حفظ للسيف
ووفقًا للبيان، فإن السيف مصنوع بالكامل من البرونز ويحتوي على مقبض مُثمن الأضلاع، وهو اكتشاف نادر، صرح البروفيسور ماتياس بفايل، رئيس مكتب ولاية بافاريا للحفاظ على الآثار، بأنه يتعين مواصلة فحص السيف وموقع الدفن لتحديد تاريخه بدقة أكبر.
وأكد بفايل أن حالة الحفظ للسيف استثنائية، وأن اكتشاف مثل هذا يُعتبر نادرًا جدًا، يعتقد الباحثون أن السيف كان سلاحًا حقيقيًا، حيث يشير مركز الثقل في الجزء الأمامي من النصل إلى أنه كان مصممًا للقطع بشكل أساسي.
وأشار البيان إلى أن السيف تم العثور عليه في قبر يحتوي على رفات ثلاثة أشخاص، وهم رجل وامرأة وشخص يافع. لا يتضح طبيعة العلاقة بين هؤلاء الأشخاص، ولكن تم دفنهم مع مجموعة ثرية من الأمتعة


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