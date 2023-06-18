مجموعة الخليج للتأمين- الأردن تنظم ورشة عن هندسة المخاطر

وطنا اليوم – نظمت مجموعة الخليج للتأمين – الأردن ورشة تدريبية بعنوان هندسة المخاطر، والتي استهدفت مهندسي المخاطر من جميع شركات المجموعة. وجاء تنظيم هذه الورشة في إطار اهتمام الشركة بقيم تبادل المعرفة ومشاركتها من أجل تعزيز التعلم المستمر وتطوير الكفاءات.

وتناولت الورشة التي عقدت في فندق فيرمونت على مدى يومين، مجموعة من المحاضرات والنقاشات في مواضيع هامة مثل: صناعتي البترول والبتروكيماويات، سوق التأمين لمشاريع النفط والغاز والتغيرات المستمرة في هذا المجال، استخدام التكنولوجيا والتحديات المستقبلية في صناعة التأمين، التأمين وإعادة التأمين وعوامل الخطر والتحديات المستقبلية، أدوات تحسين جودة التقييم وغيرها من الموضوعات المهمة.