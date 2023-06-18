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طالب الدراسات العليا في عمان الاهلية أحمد أبو السعود يُتوج بالميدالية الفضية ببطولة آسيا للجمباز

منذ ساعة واحدة
طالب الدراسات العليا في عمان الاهلية أحمد أبو السعود يُتوج بالميدالية الفضية ببطولة آسيا للجمباز

وطنا اليوم- تُوّج طالب الدراسات العُليا في قسم التربية البدنية والصحية بجامعة عمان الاهلية البطل أحمد أبو السعود بالميدالية الفضية في بطولة آسيا للجمباز، وذلك خلال مشاركته في النسخة العاشرة من بطولة آسيا والمقامة في سنغافورة.
ونجح “أبو السعود” في نيل الميدالية الفضية بعد أن حل ثانياً بحصوله على ١٥.٢٣٣ نقطة وجاء في المركز الأول اللاعب الكازاخستاني ناريمان كوربانوف بحصوله على ١٥.٣٣٣ نقطة وجاء ثالثاً اللاعب الياباني تسومورا ريوتا بـ ١٥.٠٣٣ نقطة.
يذكر أن أحمد أبو السعود كان قد توج بميداليتين ذهبيتين في النسختين الأخيرتين من البطولة الآسيوية في منغوليا عام ٢٠١٩ وقطر عام ٢٠٢٢.


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