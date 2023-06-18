توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين UWallet وتطبيق وصّل اكسبرس

وطنا اليوم- – أعلنت UWallet، المحفظة الإلكترونية الرائدة في تقديم الخدمات المالية، عن توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة برمجيات أفكار القادةLeaders Minds Technologies ، شركة تطوير برمجيات للخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية الرائدة في الشرق الأوسط والمالكة لتطبيق وصل اكسبرس، بهدف منح عملائها أفضل وأحدث الحلول الرقمية.

وبموجب الاتفاقية ستعتمد شركة برمجيات أفكار القادة في تطبيقها وصّل اكسبرس، محفظة UWallet كطريقة دفع إلكترونية حصرية لجميع معاملاتها وطلباتها.

كما تمكن الاتفاقية شركة برمجيات أفكار القادة من إطلاق تطبيق “Wassel Pay”، منتج الدفع عبر الهواتف المتنقلة الجديدة كلياً في الأردن، وهي خدمة ستدمج التجارة الإلكترونية بالمحافظ الإلكترونية وأساليب الدفع عبر الإنترنت، والتي تتيح لـمستخدمي “Wassel Pay”، إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية التي توفرها محفظة UWallet ليقدمها”Wassel Pay” بدوره لعملائه من الأفراد والشركات، والتي من أبرزها؛ استقبال الدفعات من المتعاملين، دفع الفواتير من خلال إي فواتيركم، وإجراء المعاملات المالية والتحويلات للأفراد والتجار والشركات والجهات الحكومية سواء كان يمتلك محفظة، أو حساب بنكي ، بالإضافة إلى إتاحة عمليات السحب النقدي عبر الوكلاء أو أجهزة الصراف الآلي، و دفع قيمة المشتريات عبر مسح رمز الإستجابة السريع QRوغيرها.

وقال الرئيس التنفيذي لـمحفظة UWallet، الدكتور علاء نشيوات: “يسرنا التعاون مع تطبيق وصّل اكسبرس الذي ينفذ شهرياً أكثر من 100 ألف معاملة، وذلك لتمكينه من توفير خدمة دفع سهلة ومريحة لعملائها. ونحن متحمسون لتعزيز تجربة الدفع للعملاء وتوفير خدمات أفضل لهم ومنحهم تجربة شراء سلسة ، وتساعدنا على توسيع نطاق وصولنا إلى قاعدة عملاء أكبر في المملكة”.

وثمّن الدكتور نشيوات الجهود التي قام بها البنك المركزي الأردني لتسهيل وعقد هذه الشراكة بين UWallet وشركة برمجيات أفكار القادة.

كما أعرب الرئيس التنفيذي لشركة برمجيات أفكار القادة يزن الصابر، عن سعادته بالتعاون مع UWallet ، المحفظة الرائدة في تقديم الخدمات المالية، وعن اعتزازه بإمكانيات سوق التقنية المالية الكبير في الأردن في استحداث “Wassel Pay” والتعاون معهم لتوفير خدمات دفع آمنة وفعالة لعملاء “Wassel Pay”، وثقته بأن الشراكة مع UWallet ستساعد “Wassel Pay” في تحسين و تقديم تجربة فريدة وغير مسبوقة لعملائهم في الدفع الإلكتروني وفي أنظمة الخدمات اللوجستية وتوفير أفضل الخدمات في المنطقة”

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة يزن الصابر على الدور الهام والمفصلي الذي لعبه البنك المركزي الأردني في دعم المشاريع الريادية وتوفيرهم الدعم لتنفيذ وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني بالأردن.

تجدر الإشارة، إلى أن اتفاقية الشراكة هذه تمثل خطوة هامة لكل من UWallet وتطبيق وصّل اكسبرس ، حيث تسعى الشركتان لتزويد عملائهما بأفضل الخدمات والخبرات الممكنة، ومن المتوقع أن يسفر التعاون عن نتائج إيجابية لكلا الشركتين، وكذلك لعملائهما، ودفع النمو في قطاعي المحافظ الإلكترونية والخدمات اللوجستية.