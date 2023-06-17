عميد التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية يشارك بأسبوع علمي في جنوب افريقيا

وطنا اليوم-شارك الأستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدة عميد كلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمان الاهلية بأسبوع العلوم والأعمال الزراعية في مدنية دوربان جنوب افريقيا قبل منتصف شهر حزيران الجاري .

وقد تناولت مناقشات الاسبوع عدة مواضيع من أهمها : أهمية الزراعة في قطاع الاعمال وعلوم الأغذية ، والزراعة الرقمية، والأغذية المنسية والانواع المهملة وقلية الاستخدام ، والتنوع الحيوي .

وقد شارك أ.د. الخوالدة في جلسة حوارية حول الزراعة الرقمية واستخدامها في المناطق الجافة وخصوصا مع التغيرات المناخية في المنطقة.