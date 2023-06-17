وطنا اليوم-شارك الأستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدة عميد كلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمان الاهلية بأسبوع العلوم والأعمال الزراعية في مدنية دوربان جنوب افريقيا قبل منتصف شهر حزيران الجاري .
وقد تناولت مناقشات الاسبوع عدة مواضيع من أهمها : أهمية الزراعة في قطاع الاعمال وعلوم الأغذية ، والزراعة الرقمية، والأغذية المنسية والانواع المهملة وقلية الاستخدام ، والتنوع الحيوي .
وقد شارك أ.د. الخوالدة في جلسة حوارية حول الزراعة الرقمية واستخدامها في المناطق الجافة وخصوصا مع التغيرات المناخية في المنطقة.
عميد التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية يشارك بأسبوع علمي في جنوب افريقيا
وطنا اليوم-شارك الأستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدة عميد كلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمان الاهلية بأسبوع العلوم والأعمال الزراعية في مدنية دوربان جنوب افريقيا قبل منتصف شهر حزيران الجاري .