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عميد التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية يشارك بأسبوع علمي في جنوب افريقيا

17 يونيو 2023
عميد التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية يشارك بأسبوع علمي في جنوب افريقيا

وطنا اليوم-شارك الأستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدة عميد كلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمان الاهلية بأسبوع العلوم والأعمال الزراعية في مدنية دوربان جنوب افريقيا قبل منتصف شهر حزيران الجاري .
وقد تناولت مناقشات الاسبوع عدة مواضيع من أهمها : أهمية الزراعة في قطاع الاعمال وعلوم الأغذية ، والزراعة الرقمية، والأغذية المنسية والانواع المهملة وقلية الاستخدام ، والتنوع الحيوي .
وقد شارك أ.د. الخوالدة في جلسة حوارية حول الزراعة الرقمية واستخدامها في المناطق الجافة وخصوصا مع التغيرات المناخية في المنطقة.


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