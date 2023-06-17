زيارة علمية لطلبة قسم التربية الخاصة في عمان الاهلية الى مؤسسة الأراضي المقدسة للصم في السلط

وطنا اليوم- بهدف إثراء الخبرات العلمية والعملية لطلبة قسم التربية الخاصة في كلية العلوم التربوية بجامعة عمان الاهلية تم تنظيم زيارة علمية لمؤسسة الأراضي المقدسة للصم في السلط بأشراف د. عنان أبو مريم رئيس قسم التربية الخاصة ومجموعة من طلبة القسم مؤخرا.

وتخلل الزيارة لقاءات تفاعلية مع الطلبة الصم وإلقاء محاضرات تتضمن التعريف بنوعية الخدمات المقدمة في تلك المؤسسة.

والجدير بالذكر بأن مؤسسة الأراضي المقدسة للصم من أقدم المؤسسات التي تعنى بفئة الإعاقة السمعية في الأردن، حيث تم تأسيسها في بداية الستينات ولا زالت تقدم خدمات نوعية لفئة الصم والبكم والمكفوفين.

وقد اطلع الطلبة على الخدمات التي يقدمها المركز لهذه الفئات، حيث تضمنت الزيارة تدريب تفاعلي مباشر مع الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بلغة الإشارة.